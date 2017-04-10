İlkokul Öğrencileri Belediye Başkanı Kadir Kara'ya Çiçek Verdi

Sosyal Bilgiler dersi yerel yönetimler konusu ile ilgili ziyaret gerçekleştiren öğrenciler belediyelerin işleyişi ve hizmetlerini daha yakından öğrenmek için belediye hizmet binasının tüm birimlerini gezdi.

Hizmet binası gezisine Belediye Meclis Salonunda ara veren öğrenciler belediye başkan yardımcılarına Osmaniye ve belediye hizmetleri ile ilgili merak ettikleri soruları sorarak sohbet ettiler.

Son olarak Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara öğrencileri makamında ağırlayarak meyve suyu ikram etti. Sınıf öğretmeni Necmiye Durgar gözetimindeki öğrenciler Başkan Kara'ya çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

