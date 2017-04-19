İlkokul öğrencileri, 21 milyar metreküp suyu kirlenmekten kurtardı- Samsun'da ilkokul öğrencileri 21 ton atık yağı toplayarak 21 milyar metreküp temiz suyu kirlenmekten kurtardı

Toplanan atık yağlar geri dönüşüm tesislerinde biyodizel yakıta dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor

Ençok atık yağı toplayıp bisiklet kazanan öğrenciler Tunahan Bütün ve Kayra Yalçın kazandıkları bisikletleri köy okullarındaki öğrencilere bağışladı



SAMSUN - Bitkisel atık yağların evlerde toplanması için yapılan "Geleceğe Sahip Çıkalım" projesi kapsamında 31 ilkokulda yürütülen proje kapsamında öğrenciler 21 ton atık yağ toplanarak 21 milyar metreküp temiz suyu kirlenmekten kurtardı.

2015 yılında İlkadım Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile evlerde bitkisel atık yağların toplanması için başlatılan "Geleceğe Sahip Çıkalım" projesinin 2. aşamasında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 31 okul toplam 21 ton atık yağ topladı. Çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan proje ile çevre kirliliği ve insan sağlığının korunması amaçlanıyor. Özellikle sularda büyük kirliliğe neden olan atık yağın 1 litresi, 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bu açıdan atık yağın toplanmasıyla öğrenciler büyük bir su kirliliğini önlemiş oluyorlar. Toplanan atık yağlar geri dönüşüm tesislerinde biyodizel yakıta dönüştürülerek ekonomiye de ayrıca katkıda bulunulmuş oluyor.

En fazla atık yağ toplayan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. İlk 100 öğrenciye kırtasiye seti, ilk 5 okula spor malzemeleri seti, ilk 5 öğrenci ve öğretmene bisiklet hediye edildi. Hediye töreni Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salonda yapıldı. Törene; İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kaspoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program Uzm. Dr. Duygu Erol Suvacı'nın bitkisel atık yağlar ile alakalı sunumu ile başladı. Ardından Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından atık yağların çevreye zararı hakkında hazırladığı kamu spotu filmi oynatıldı. Daha sonra selamlama konuşması yapan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kaspoğlu, "Çevrenin olumlu ve olumsuz etkisi iyi ayırt edilmeli. Çevremize sahip çıkarsak birçok hastalığın önüne geçmiş oluyoruz. Özellikle başımızın belası kanser illetini ortadan kaldırmış oluyoruz. Bugün kanser hastalığının yüzde 90 etkeni çevre faktörleri. Çevremize ne kadar sahip çıkarsak o kadar sağlığımızı koruruz" dedi.

"Gelecek yıl bu projeyi il genelinde yapmak istiyoruz"

"Geleceğe Sahip Çıkalım" projesini çok önemsediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, "Gelecek yıl bu projeyi il genelinde yapmak istiyoruz. Yeter ki birileri bize derdimiz var desin. İşte dermanımız burada. Bu salondaki bütün öğrenciler bizim dermanımız. İnanılmaz harika fikirleri ve çabalarıyla öğretmenlerimizle birlikte dermanımız bu öğrenciler. İnşallah daha güzel projeleri hep beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Tok: "Çok ciddi bir rakam"

Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım, park, bahçe yapmak olmadığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediyecilik insanın doğumundan ölümüne kadar ilgilenen bir kurumdur. Dolayısıyla çocuklarımıza çevre bilincini oluşturması bakımından bu projeyi önemsiyoruz. 21 ton atık yağın toplanması çok ciddi bir rakam. Bir litrenin 1 milyon litre suyu kirlettiğini düşünürsek ciddi manada çevreye katkısı olduğunu söyleyebiliriz. İlk adımlar hep İlkadım'dan atılıyor. Müdürlerimiz '17 ilçeye bunu yayalım' diyorlar. Biz bu projelerde yine olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı temalı kısa bir gösteri sahnelendi. Ardından hediye kazanan öğrencilere ödülleri; İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kaspoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy tarafından verildi.

Öğrencilerden duyarlı davranış

Ödül alan öğrencilerden Tunahan Bütün ve Kayra Yalçın kazandıkları bisikletleri köy okullarında okuyan başarılı öğrencilere bağışlayacaklarını söylediler.