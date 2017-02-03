İlköğretim Okulu Öğrencisine İcra Tebligatı

Antalya'nın Finike ilçesinde, bir zirai ilaç bayisi tarafından ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisine icra tebligatı iletildi.



Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Şeref G, 8 yaşındaki oğlu Şehit Adem Ovar İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi A.G'ye Finike İcra Müdürlüğünden 10 bin 393 liralık icra tebligatı geldiğini görünce şaşırdı.



Finike İcra Müdürlüğüne müracaat eden Şeref G, icra tebligatına itirazda bulundu.



Şeref G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin özel bir şirkette çalıştığı ve herhangi bir tarımsal faaliyeti olmadığını söyledi.



Oğluna gelen icra tebligatını görünce çok şaşırdığını dile getiren Şeref G, "Oğlum adına zirai ilaç bayisinden fide alınmış gibi gösterilmiş. Daha sonra da icra takibi başlatılmış." dedi.



İtiraz yaparken aynı firma tarafından başka kişiler için de icra takibi başlatıldığını öğrendiklerini işaret eden Şeref G, tebligatın yanlışlıkla yapıldığını düşündüklerini, kısa sürede sorunun çözüleceğine inandıklarını ifade etti.



Kendisine icra gelen ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi A.G. ise "Bisikletim dışında hiçbir mal varlığım yok." ifadesini kullandı.