İlköğretim Öğrencileri Sarıkamış Şehitlerinin Kardan Heykellerini Yaptı

Erzurum'da ilköğretim öğrencileri, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen askerlerin, Türk bayrağının ile Enver Paşa'nın kardan heykellerini yaptı.



Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerleri anlamaları amacıyla 15 gün boyunca Erzurum'un soğuk hava şartlarında çalıştı. Öğretmenler gözetiminde yapılan çalışmalar sonucunda öğrenciler, Enver Paşa ve şehit olan askerlerin heykellerinin yanı sıra Türk bayrağını da kardan yaptı.



Okulun görsel sanatlar öğretmeni Mahmut Ergül, okuldaki değerler eğitimi kapsamında Sarıkamış Harekatı'nı işlediklerini söyledi.



Bu kapsamda, 3 boyutlu şekilde kardan rölyef heykeller yaptıklarını belirten Ergül, şöyle konuştu:



"Ellerine teslim edilen genç yürekleri ilahi kudretin kutsal emanetleri olarak bilen yalnızca 1000 yıllık bir geçmişin onuruna değil binlerce yıllık geleceğinde sorumluluğuna talip olan Atatürk Üniversitesi Vakıf okulları kadrosu olarak görev sorumluluğunun bilincinden hareketle öğrencilerimizin milli manevi reflekslerinin harekete geçirilmesi adına değerler eğitimi kapsamında sanatsal ve kültürel faaliyetlerini en üst düzeyde tutup uygulamaya dökmektedir. Bu doğrultuda tarihte Yüce Türk Milletinin attığı her izin bilincindeyiz. Tarih 22 Aralık 1914'ü gösterirken, Sarıkamış, Allahu Ekber Dağlarında iz bırakan binlerce şehidimizin bugün şanını destanını yaşatmak adına kar tanelerine iz bıraktık. Bırakacağız. Kardaki İz adlı Bu eserde bizim üzerinde durmak istediğimiz amaç ve hedef milli değerler üzerinde ki emanetin Aziz Türk gençliğine devir teslim sorumluluğu kazandırmasıdır. Bu vesile ile bir kez daha Türk tarihi boyunca Türklük gurur ve şuuru ile vatan aşkıyla Şehit olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken öteler ötesinin o manevi dinamiklerine selam olsun."



Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları İlkokulu eğitim koordinatörü Murat Öztürk'te, "Çocuklarımıza, Allahu Ekber Dağları'nda donarak şehit olan vatan evlatlarının neler çektiklerini hissettirmeye çalıştık. Kardan heykel çalışmalarımızı 15 gün içerisinde tamamladık. Bu kadar çalışmanın ardından çocuklara bir şeyler kazandırdıysak, ne mutlu bize. Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı'nda rolü çok büyük. Burada Enver Paşa betimlemesi, bir Türk sancağı betimlemesi ve donarak şehit olan askerlerin heykellerini yaptık. Burada çocuklarımızın emeği göz ardı edilemez. Ciddi manada bir emekleri oldu, Erzurum'un sert hava koşullarında. Allahu Ekber Dağları'ndaki sert koşulları çocuklarımıza da hissettirmek adına elimizden geleni yaptık." diye konuştu. - ERZURUM