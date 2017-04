İlker Başbuğ Oy Kullandı

ESKİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ eşi ile birlikte saat 13.30 sıralarında Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokuluna gelerek 2068 nolu sandıkta oy kullandı.



Başbuğ, oy kullanmadan önce sandık görevlileri ile katılımla alakalı kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Başbuğ oy kullanma işleminin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Başbuğ, "Sonuçlar nasıl çıkarsa çıksın bu bir demokrasi hareketidir" diye konuştu.



"BUGÜN SÖZ MİLLETİN "



Türk milletinin sağduyulu olduğuna dikkat çeken İlker Başbuğ, "Bugün Anayasa değişikliğinin referandum u gittiği gün. Bence bugün Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak geçecek. Bugüne kadar bu anayasa değişikliği ile ilgili herkes fikrini söyledi. Bugün söz milletin. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin oy sandığına gidip oylarını vererek görevlerini getirmelerini bekliyorum. Türk milleti daha önce de ifade ettiğim gibi sağduyusu ve aklını kullanarak doğru karar verecektir. Bu akşam sandıklar açıklanacak sonuçları öğreneceğiz. Sonuçlar nasıl çıkarsa çıksın bu bir demokrasi hareketidir. Sandıktan çıkan sonuçlara herkes gereken şekilde saygılı olarak kabul edecektir" diye konuştu.



"HER ŞEY MİLLETİMİZ İÇİN"



Sandık görevlileri ile katılım konusunda bilgi alan Başbuğ, "Katılım şu anda yüzde 60 diyorsunuz ama akşama kadar yüzde 90 civarını bulur. Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin her yerinde katılım yüksek olur. Çünkü bu önemli bir gün. Daha önce yaşadaığımız ne genel ne yerel seçimlere ne de referandum lara benziyor. Katılım ne kadar yüksek olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Her şey ülkemiz ve milletimiz için. Hayırlı olsun, iyilikler getirsin" dedi.



Başbuğ yaptığı açıklamanın eşi ile birlikte okuldan ayrıldı.



- İstanbul