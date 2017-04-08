İlker Başbuğ'a Yoğun İlgi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Fuarı'na katılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile fotoğraf çektirip, imza almak isteyenler, dakikalarca bekleyerek uzun kuyruk oluşturdu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin EGS Fuar Merkezi'nde düzenlediği Kitap Fuarı, bugün ünlü yazarları ağırladı. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, yazarlar Canan Tay, Alya Öztanyel ve Hasan Ali Topbaş fuarın onur konuğu oldu. Fuarda yazarların kitaplarını alanlar, imza attırmak için kuyruklara girdi.



Fuarda büyük ilgi gören İlker Başbuğ'un okurları imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Başbuğ, okurlarıyla fotoğraf çektirip, kitaplarını imzaladı. Okurları kitaplarını Başbuğ'a imzalatmanın ve onunla söyleşi yapabilmenin mutluluğunu yaşadı. Başbuğ, 4 saat boyunca fotoğraf çektirip, imza dağıttı.



Fuarda okurlarına imza dağıtan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Ortaylı, bir ara fuarın diğer ucunda imza dağıtan İlker Başbuğ'un yanına gelip, bir süre sohbet etti.



- Denizli