İlker Ayrık "Yanlış Anlama" Dedi

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkilerin komik bir hikayesiyle perdeye taşınan Yanlış Anlama'nın oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Hakan Bilgin, Sennur Nogaylar, İlhan Daner, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez gibi isimlerin yanı sıra Azerbaycan'nın çok ünlü isimleri de bulunuyor. Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin gibi ünlüler filmde rol alan isimler arasında yer alıyor. Bu zengin oyuncu kadrosuna İlker Ayrık da renk katmaya hazırlanıyor. Filmin eğlenceli karakterlerinden birine can verecek olan İlker Ayrık, Balat'ta gerçekleştirilecek çekimlerin setine katılıyor. Ayrık, oyuncu arkadaşı Sevket Çoruh ile birlikte basına setten görüntüler vermeye hazırlanıyor. Çakallarla Dans'tan sonra ikili ilk kez bir araya geliyor.

Yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek'in yapımcılığını Levent Cengizhan'ın üstlendiği Yanlış Anlama Ekim'de vizyona giriyor. Oldukça sürprizli bir yapım olan film Türkiye sinemalarıyla aynı zamanda Azerbaycan sinemalarında da gösterime girecek.