İlkem'li Çocuklar, Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin'i Örnek Alıyor

İlkadım Belediyesi Etüd Merkezinde (İLKEM) eğitim gören çocuklar, yabancı çizgi film kahramanlarını değil, Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin gibi gerçek vatansever kahramanları örnek alarak yetişiyor.



İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kadifekale, Yaşardoğu ve Derebahçe Etüd Merkezlerinde eğitim gören çocuklar milli ve manevi değerlerle yetiştiriliyor. İLKEM temel eğitim bilgilerinin yanı sıra milli ve manevi ilimlerle de kuşatılan çocuklar, aldıkları eğitimlerle ülkesine, devletine ve bayrağına sevdalı nesiller olarak hayata hazırlanıyor.



15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halis Demir ve İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliye binasına düzenlenen bombalı araç saldırısında canını hiçe sayarak mermilerin üzerine koşan Fethi Sekin gibi kahramanları kendilerine örnek alıyor. Giydikleri asker ve polis üniformalarıyla kurslara katılan öğrenciler, büyüdüklerinde Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin gibi asker ve polis olmak istediklerini ifade etti.



"Çocuklar gerçek kahramanları örnek alıyor"



Türkiye'nin Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin gibi ülkesi ve milleti için ölümü göze alan sayısız nice kahramanlar yetiştirdiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediye olarak İLKEM etüt merkezlerimizde temel eğitimin yanında milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştiriyoruz. Yarınların Türkiye'sinin büyükleri olacak yavrularımızın eğitimini çok önemsiyoruz. 15 Temmuz'dan sonra çocuk ve gençlerimiz yabancı çizgi film kahramanlarını değil, bu ülkenin gerçek kahramanlarını örnek alıyor. Çocuk ve gençlerimizden çok ümitliyiz. Bu manada belediye olarak ülkesine, milletine ve bayrağına sevdalı nesillerin yetişmesi için çocuklarımıza tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. - SAMSUN