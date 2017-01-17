İLKÇEV, Dilovası Belediye Başkanı Ali TOLTAR 'ı ziyaret etti.

Son derece samimi geçen görüşmede İLKÇEV yetkilileri, Bu sene 5. düzenlenecek olan Ufka Yolculuk 5.Bilgi ve Kültür Yarışmasının konusunun, Kur'an-ı Kerim Meali olduğunu belirterek, yarışmayla ilgili Başkan TOLTAR'a bilgi verdiler. Dilovası Belediye Başkanı Ali TOLTAR'da İLKÇEV' in faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti.

Bu sene yarışmanın çok anlamlı olduğunu belirten TOLTAR, yarışmaya olan ilgisini ve desteğini göstermiş oldu. İLKÇEV üyeleri Dilovası Belediye Başkanı Ali TOLTAR'a bu anlamlı desteklerinden ötürü teşekkür etti.