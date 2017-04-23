İlkadımlı çocuklardan büyük performans



SAMSUN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk performanslarını sergileyen İlkadımlı çocukların özel gösterisi büyük alkış topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kurslarda eğitim gören çocukların sergilediği piyano, keman ve tiyatro gösterisi büyük bir katılımla İlkadım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Solo ve koro olarak piyano ve keman dinletisinin ardından "Pamuk Prenses ve Yedi Buçuk Cüceler" adlı tiyatro oyunu minik öğrenciler tarafından sahnelendi.

İlkadım Belediyesi bünyesinde geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacı ile başlatılan modern sanatlar kurslarında Keman Eğitmeni Bahar Çalık, Piyano Eğitmeni Tuğba Biçer, Resim Eğitmeni Elçin Saraç ve Tiyatro Eğitmeni Esra Dedeoğlu tarafından hazırlanan gösteri izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. "Pamuk Prenses ve Yedi Buçuk Cüceler" ismiyle yeniden uyarlanan tiyatro oyunu, salondakileri kahkahalara boğdu.

İlkadım Belediyesi Basın Yayın ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır gösteri öncesi yaptığı konuşmada; "Özellikle çocuklarımız için modern sanatların eğitimine büyük önem veriyoruz. İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un öncülüğünde ve Halk Eğitim Merkezimiz işbirliği ile başlattığımız keman, piyano, resim ve tiyatro kurslarımızın karşılığını, bugün değerli yavrularımızın başarılı gösterileri ile almış olduk. Diğer tüm kurslarımızın yanı sıra modern sanatlarda da geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefleyerek öncülük yapmaya gayret ediyoruz. Gösteride emeği olan eğitmenlerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyor ve bu vesile ile bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

Programın sonunda çocuklara özel olarak hazırlanan hediyeleri ve eğitmenlerine ise teşekkür plaketi takdim edildi.