İlkadım'da Cami ve Külliye Projesi

İlkadım Belediyesi tarafından Selçuklu Mimarisi ile yapımına başlanan "Cami ve Külliye" Projesinde sona gelindiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İlkadım Belediyesi tarafından Baruthane Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde Selçuklu Mimarisi ile inşa edilen Karadeniz'in en büyük "Cami ve Külliye" inşaatında sona yaklaşıldığı belirtildi.



Açıklamada, 6,5 dönüm alan içinde inşa edilen caminin, şehir ve deniz manzarası, ihtişamlı yapısı ile dikkat çektiği kaydedildi.



Yapının mimarisi ile Türkiye'ye örnek olacağı aktarılan açıklamada, "Cami ve Külliye'de 200 araçlık otopark, 2 bin kişilik çok amaçlı salon, ortak kullanım alanları ve eşsiz avlusu ile her ayrıntının düşünüldüğü yapı, hem eşsiz bir ibadet alanı hem de sosyal bir alan olma özelliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.



Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çekerek, "Selçuklu mimarisi kullanılarak doğal taş ve ahşap malzemelerin kullanılarak inşa edilen Cami ve Külliye, 5 bin kişilik cemaat kapasitesi, 200 araçlık otopark, toplantı salonları ve eğitim merkezleri ile dev bir eser olacak. Denizi gören ahşap malzeme ve kesme taş kullanılarak Türkiye'ye örnek gösterilecek Cami ve Külliye'de bayanlar için ayrı abdest ve ibadet yerleri de düşünüldü. Cami ve Külliye inşaatı tamamlanarak hizmete açıldığında İstanbul Sultanahmet ve Eyüp Sultan gibi önemli bir merkez olacak. Şehir için önemli bir merkez olacak olan Cami ve Külliye Projemiz hem mimarisiyle hem de eğitim, ibadet ve dinlenme ve sosyal mekanları ile dikkat çeken bir yapı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.