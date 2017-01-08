İlkadım'da Boş Evde Yangın Çıktı

İlkadım ilçesinde boş evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi'nde boş bulunan iki katlı evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Evin ikinci katında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.