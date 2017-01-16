İlkadım Belediyesinden Çalışanlarına Motivasyon Semineri

İlkadım Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına 'iletişim, öfke kontrolü, stratejik yaşam ve etik davranış ilkeleri' konulu eğitim semineri düzenlendi.



İlkadım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve İlkadım Kent Konseyi eğitim çalışma grubu koordinatörlüğünde planlanan personel hizmet içi eğitim programı ile belediye çalışanları etkinliği ve yetkinliğinin arttırılması amaçlanıyor.



4 seansta 20 gün devam edecek



Toplamda 20 gün sürecek ve her gün 4 seanstan oluşan, iletişim, öfke kontrolü, stratejik yaşam planı ve etik davranış ilkeleri konularının işleneceği eğitim programına belediye personelinin tamamının katılımı hedeflenmekte. İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri konferans salonunda gerçekleştirilen, Kişisel Gelişim Uzmanı Ramadan Balkı, İlkadım Belediyesi Strateji Uzmanı Kemal Şen ve İlkadım Belediyesi Teftiş Müdürü İsmail Çınkıl tarafından üç ayrı başlıkta verilen eğitimlerin ilk günü sonunda eğitim programına katılan personellere sertifikaları İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Musa Yüksel ve Yahya Çınkıl tarafından verildi.



"Mutlu personel iyi hizmet üretir"



İlkadım Belediye Başkanın Erdoğan Tok, hizmet kalitesinin arttırılmasında planlı ve devamlı bir eğitim programının zorunluluğuna vurgu yaparak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediyemizin çalışanlarına yönelik devam eden teknik eğitimlerimizin yanı sıra hizmet kalitesini ve vatandaşla iletişimimizi daha da üst seviyelere taşımak adına yaptığımız çalışmalar doğrultusunda mutlu bir çalışan kadrosu oluşturmak, iş gücümüzü ve etkinliğimizi olumlu yönde etkilemektedir. 'Mutlu personel iyi hizmet üretir' düşünce kapsamında evrensel iletişim kriterlerini yakalamak ve uygulayarak vatandaş memnuniyetini en üst noktalara taşımak için planladığımız eğitim programıyla belediyemiz çalışanlarımızın yetkinliğini arttırıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN