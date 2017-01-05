İlk Yarının En Çok İzlenen Golünü "Derdiyok" Attı

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Galatasaray'ın yıldızı Eren Derdiyok attı.









Turkcell açıklamasına göre, Spor Toto Süper Ligin resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında, ligin ilk yarısının en çok izlenen videoları belli oldu.



Sezonun ilk yarısı geride kalırken uygulamanın en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Eren Derdiyok'tan geldi. Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında 2-2 sona eren derbide Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 49 bin 141 kişi izledi.





Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, ilk yarıda gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu.



GollerCepte uygulaması sayesinde derbinin golleri ve özeti 131 bin 624 kez izlendi. Uygulamanın en popüler ikinci mücadelesi ise 91 bin 13 kişi tarafından izlenen ve 3-3'lük beraberlikle noktalanan Fenerbahçe-Kayserispor maçı oldu.





Tüm operatörlere açık





Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Ligin ilk 16 haftası göz önüne alındığında en çok gol izlenen hafta ise 2. hafta oldu. 37 kez filelerin havalandığı haftada, bu goller 191 bin 949 kişi tarafından takip edildi.



Gollerle birlikte Avrupa'dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GC yazıp 2222'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.



GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor.