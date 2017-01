İlk Yarıdaki Performansım 10 Üzerinden 7-8"

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümündeki performansına 10 üzerinden 7-8 puan verdiğini söyledi.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Sezona iyi başladığını belirten Eren, "İlk yarıdaki performansım on üzerinden 7-8'lik performans sergiledim. Kesinlikle 10 değil. Sezona iyi başladım. Takım olarak da lige iyi bir giriş yaptık. Daha sonra benim açımdan bir düşüş oldu. Futbolda bunlar oluyor. Takım oyununa ayak uydurmak lazım. Bir düşüş yaşadım ama sonra toparladığımı düşünüyorum. Hocalarımızla her zaman konuşuyoruz. Sürekli çalışıyorum. Bu yolda devam edeceğim." diye konuştu.



Sezon içinde yaşadığı düşüşten sonra bulduğu şansı iyi değerlendirdiğini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:



"Kanatlardan geldiğimizde ve ortalar yaptığımızda etkili olduğumu herkes biliyor. Bizim bir takım oyunumuz var. Kendimi takıma adapte etmeye çalışıyorum. Sezonun başında hocamız beni oynattı. Sonra bir değişiklik yaparak Podolski'yi oynattı. O an sisteme yakın gördüğü için oynattığını düşündüm. Bu beni hiç bozmadı. Yoluma devam ettim ve aldığım dakikalarda yapabileceğimi gösterdim. Son iki maçta Podolski maalesef sakatlandığı için oynamadı. Bulduğum şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu bir takım oyunu. Birisi oynar, diğer oynamaz ama her zaman aynı yolda gitmemiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var."



Eren Derdiyok, ikinci yarı daha fazla gol atacağını dile getirerek, "Sezonda kaç gol atacağımla ilgili kendimi şartlandırmıyorum. Takım şampiyon olsun, benim gol kralı olmam veya 15-20 gol atmam önemli değil ama ne kadar çok gol atarsam, o yolda daha rahat gideceğimizi düşünüyorum. İlk yarıda 7 gol attım. Daha fazla atmam gerekiyordu. Çünkü kaçırdığım birkaç pozisyon oldu. Zor goller attım ama basit birkaç gol kaçırdım. İkinci yarı inşallah daha fazlası olacak." ifadelerini kullandı.



"Lewandowski'ye benzetilmekten gurur duydum"



Eren Derdiyok, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kendisini Polonyalı golcü Robert Lewandowski'ye benzettiği için gurur duyduğunu söyledi.



Lewandowski'nin en iyi forvetlerden olduğunu vurgulayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, "Böyle açıklamalardan gurur duyuyorum. Robert Lewandowski, bence en iyi forvetlerden bir tanesi. Sonuçta ben Eren'im. Galatasaray'da oynuyorum. İlk yarıdaki performansım çok daha iyi olabilirdi. Levent Bey'in açıklaması beni çok mutlu etti. İlk yarıda düşüş yaşamasaydım çok daha farklı olabilirdi. İyi çalışarak, sezon başındaki seviyeme gelmek istiyorum." açıklamasında bulundu.



"İkinci yarı, ilk yarıdan daha iyi olacağımızı düşünüyorum"



İlk yarıda puan tablosunda bulundukları yerin iyi olduğunu belirten Eren Derdiyok, "Puan tablosunda iyi bir durumdayız. Sıkıntılı bir dönemden sonra toparladık. Daha iyi yerde olmamız gerekiyordu. Gereksiz maçlar kaybettik. İyi oynadığımız ama kaybettiğimiz maçlar vardı. İkinci yarı, ilk yarıdan daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.



Galatasaray'da şampiyonluk dışında bir şeyin akla getirmemesi gerektiğini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi bir kulüp şampiyonluğu hak ediyor. Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımız mükemmel. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. İlk yarıda oynadığımı futbol her zaman iyi değildi. Bazen iyi oynamadan da maç kazanırsınız. Bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Bizim yolumuz da bu şekilde gitti. Devre arası hazırlık sürecini iyi değerlendirip, ikinci yarıda daha iyi olacağımıza yüzde 100 eminim. Kalitemizi sahaya yansıtırsak zor tutulacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Sözleşmesi feshedilen Kolbeinn Sigthorsson'un ardından Lukas Podolski'nin de Çin'e transfer olma ihtimalinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Eren, şöyle konuştu:



"Sigthorsson çok ağır bir sakatlık geçirdi. Maalesef uzun sürdü. Yönetim, oyuncuyla anlaşarak böyle bir karar alındı. Podolski'nin hangi durumda olduğunu bilmiyorum. Takımla görüşmeleri olup olmadığını bilmiyorum. Öyle bir adım atılırsa forvette eksik olacağız. Bir takviye olacağını düşünüyorum. İlk haftalarda doksanar dakika oynadım. Bir sezonu böyle çıkarabileceğimi düşünüyorum. Takımın bir forveti var. Bana belki daha çok yük düşer. Bunun farkındayım. Onun için çok iyi çalışıyorum. Mental olarak da çok rahatım. İkinci yarıya iyi girmeyi istiyorum. Buna hem takımın hem de kulübün ihtiyacı var."



Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a 3-2 kaybettikleri maçın tekrarlanmayacağını anlatan Eren, "Tuzlaspor maçı sıkıntılı geçti. Bu, biz değiliz. Herkesin morali düştü. Bu maçtan sonra tatil iyi geldi. Bir daha böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Verilen kararlar, teknik ekibin ve yönetimin takdiri. Oyuncular olarak fazla bir şey yapamıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.