Ilk Yarıda Tek Gol Var
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Olcan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Custodio'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
23. dakikada Mehmet Topal'ın pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Aatif'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
30. dakikada Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde penaltı noktası önünde bulunan Robin van Persie'nin ceza sahası dışından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Lopes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
KÜNYE
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Serkan Olguncan xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Van der Wiel xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Alper xx, Josef xx, Aatif xx, Van Persie xx
Yedekler: Fabiano, Neustadter, Şener, İsmail, Ozan, Volkan Şen, Sow
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xx, Lopes xx, Kadir Keleş xx, Custodio xx, Olcan Adın xx, Özer Hurmacı xx, Soner Aydoğdu xx, Vaz Te xx
Yedekler: Fatih, Tolga, Orhan, Aykut, Cikalleshi, Muğdat, Larsson
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Loper (dk. 44 k.k.) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Van Persie (Fenerbahçe)
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)