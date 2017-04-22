Ilk Yarıda Eşitlik Var
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada El Kabir'ın yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
27. dakikada Okay'ın altı pas üzerine ortasında N'doye'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
31. dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodallega'nın yerden plase vuruşunu kaleci Ferhat güçlükle çıkardı.
33. dakikada Olcay'ın penaltı noktası sağ tarafına pasında topla buluşan Pereira'nın kaleye giden şutunu Salih çıkardı.
KÜNYE
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Serkan Olguncan x, Serkan Çimen x
Antalyaspor: Ferhat x, Celutska x, Salih xx, Diego x, Sakıb x, Sandro x, Mbilla x, Danilo x, Charles x, El Kabir x, Eto'o x
Yedekler: Fornezzi, Yusuf Çelik, Yekta, Drole, Zeki Yıldırım, Motta, Serdar
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Estaban x, Pereira x, Durıca x, Uğur x, Mass x, Okay x, Onazi x, Olcay x, Yusuf Yazıcı x, N'doye x, Rodallega xx
Yedekler: Uğurcan, Zeki Yavru, Medjani, Castillo, Bero, Mustafa Akbaş, Aytaç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kartlar: Mbilla, Celutska (Antalyaspor)
(İsa Akar - Cafer Eser / İHA)