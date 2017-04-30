Ilk Yarıda 2 Gol Vardı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
SOW'UN DÖNÜŞÜ
Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig'de iki ay sonra ilk 11'e girdi. Sarı-lacivertlilerde Fernandao'nun sakatlığı ve Hollandalı yıldız Robin Van Persie'nin cezalı olması nedeniyle kadroda yer bulurken, Çaykur Rizespor karşısında 3. dakikada sarı-lacivertlilerin ilk golünü atarak takımına katkı sağladı. Sow'a cevapsa 14. dakikada Oğuzhan'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aatif'in yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sow'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kweuke'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Şener'in hatası sonrasında penaltı noktası üzerinde Oğuzhan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
33. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Alper'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
41. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sow'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kale önünde Yaakoubi çıkardı.
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Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Kerem Ersoy xx
Fenerbahçe: Fabiano xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Lens xx, Alper xx, Aatif xx, Sow xxx
Yedekler: Ertuğrul, İsmail Köybaşı, Yiğithan, Ozan Tufan, Stoch, Salih, Emenike
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Fink xx, Yaakoubi xx, Saadane xx, Dhurgam İsmail xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Igiebor xx, Süleyman xx, Oğuzhan xxx, Kweuke xx
Yedekler: Diallo, Oboabona, Orhan Ovacıklı, Jantscher, Özgür Çek, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sow (dk. 3) (Fenerbahçe), Oğuzhan (dk. 14) (Çaykur Rizespor)
(İHA)