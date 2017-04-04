İlk Yarı Finalist Medipol Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'u 2-0 yendi.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir adını yarı finale yazdırırıken, Akhisar Belediyespor ise kupaya veda etti.
İstanbul'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.
Medipol Başakşehir'e turu getiren golleri 24. dakikada Adebayor, 90. dakikada da Mehmet Batdal attı.
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