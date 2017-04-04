İlk Yarı Finalist Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

İlk Yarı Finalist Medipol Başakşehir

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'u 2-0 yendi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir adını yarı finale yazdırırıken, Akhisar Belediyespor ise kupaya veda etti.

İstanbul'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.

Medipol Başakşehir'e turu getiren golleri 24. dakikada Adebayor, 90. dakikada da Mehmet Batdal attı.

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