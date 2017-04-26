Ilk Yarı Başakşehir'in
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Visca'nın kullandığı korner atışında boş pozisyondaki Epureanu kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
7. dakikada Adebayor kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelip şutunu çıkardı ancak Volkan Demirel gole izin vermedi. Dönen topta Cengiz Ünder klas bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
9. dakikada Şener'in sağdan yaptığı ortada kaleci Faruk boşa çıktı ve Robin van Persie kafayı vurdu. Kaleye giden topu Caiçara uzaklaştırdı.
11. dakikada Edin Visca sağ kanattan hızlı çıktı ve ceza sahası içine yerden ortaladı. İlk golü atan Cengiz, bu pozisyonda rakibinden hızlı davrandı ve topu filelere yolladı. 2-0
12. dakikada Lens'in sağdan yaptığı ortada kaleci Faruk uzaklaştıramadı. Ozan Tufan, önünde kalan meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti. 2-1
30. dakikada orta sahadan atılan uzun topta savunmanın arkasına iyi sarkan Mustafa Pektemek, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak istediği gibi vuramadı ve topu auta gönderdi.
38. dakikada Visca sağ kanattan ceza sahası içine yöneldi. İsmail Köybaşı'nı ekarte eden yıldız futbolcunun vuruşunda Skrtel'e çarpan top kornere gitti.
39. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan yaptığı ortada Epureanu çok iyi yükselip kafayı vurdu. Volkan'ın müdahale ettiği kop üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
KÜNYE
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Mete Kalkavan x, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay x
Medipol Başakşehir: Faruk x, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Attamah xx, Eren xxx, Mahmut xx (Holmen dk. 34 x), Emre xxx, Visca xxx, Cengiz xxx, Mustafa xxx, Adebayor xx
Yedekler: Ahmet Said, Mossoro, Mehmet, Napoleoni, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Kjaer x (Neustadter dk. 23 xx), Skrtel xx, İsmail x, Mehmet Topal xx, Josef x, Ozan xx, Lens x, Aatif x, Van Persie x
Yedekler: Fabiano, Hasan Ali, Alper, Karavayev, Sow, Salih
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Cengiz (dk. 7 ve 11) (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (dk. 12) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)