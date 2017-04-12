İlk Yardıma Giden Sağlık Ekipleri İçin 112 İstendi

Sivas'ta yangından etkilenen yaralıya müdahale eden iki 112 Acil Tıbbi Teknikeri dumandan etkilenince olay yerine farklı bir ambulans daha istendi.



Edinilen bilgiye göre bugün gece yarısı Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde G.U'nun tek katlı ikametinden duman çıktığını fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis memurları evin yandığını ve G.U'nun evin içerisinde olduğunu fark ederek itfaiye ekiplerinden ve sağlık ekiplerinden yardım istediler. İlk müdahaleyi polis memurları ve 112 görevlileri yaparak G.U'yu evden çıkartmayı başardılar. Bu sırada iki sağlık görevlisi dumandan etkilenince olay yerine ikinci bir ambulans daha istendi. Alkollü olduğu anlaşılan G.U uzun süre ambulansa binmek istemeyerek sağlık ekiplerine zorluk çıkarttı. G.U uzun bir uğraşının sonucunda sedyeye yatırılarak ambulansa bindirildi. G.U'nun ve dumandan etkilenen sağlık görevlilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangına aşırı ısınarak alev alan elektrikli fırının neden olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS