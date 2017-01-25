İlk Yardım Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk yardım kursu sona erdi.



Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dördüncüsü düzenlenen ilk yardım kursunda katılımcılara acil durumlarda müdahale yöntemleri ile ilgili uygulamalı bilgiler verildiği ifade edildi.



Dört hafta süren kursu bitirmeye hak kazanan kursiyerlerin katılım belgelerini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral verdi.



Kursu başarıyla bitiren katılımcıları tebrik eden Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak ilk yardım eğitimlerini önemsiyor ve düzenli olarak veriyoruz. Bu kursa katılarak başarılı bir şekilde tamamladığınız için sizleri tebrik ediyorum. Eğitimcilerimiz de bu eğitimleri büyük bir şevk ve istekle gerçekleştiriyor. Onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ilk yardım eğitimlerinin beşinci dönemi için kayıtlar alınmaya başlandı.



Yeni dönem kayıtları için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden dahili 3212 tuşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülebileceği kaydedildi.