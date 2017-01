İlk Windows 10 Sürümü, 2 Ay Sonra Ölüyor

Microsoft, güne iş kullanıcıları için birkaç duyuru yaparak başladı. Firma, Windows 10 Anniversary Update (AU) for Current Branch for Business (CBB) müşterileri için güncellenmiş bir medya yayınladığını duyurdu ve Anniversary Update'in 26 Ocak'ta VLSC'ye (Toplu Lisans Hizmet Merkezi) geleceğini söyledi.



Anniversary Update'in VLSC'ye 26 Ocak'ta gelmesi, Windows 10 sürüm 1507 için 60 günlük bir bekleme süresi olacağı anlamına geliyor. Tüketici PC'lerin tamamı 1511 sürümüne güncellendiğinden bunu fark etmemiş olabilirsiniz, ancak Microsoft her ay 1507 toplu güncelleştirmelerini yayınlıyor. Bu güncellemelerin en sonuncusu, 10 Ocak'ta gelmişti.



İşletim sisteminin sadece son iki işlev güncellemesi desteklendiğinden Windows 10'un 1507 sürümü, 26 Mart'tan itibaren bu güncellemeleri almayacak. Bir başka deyişle beklenen Creators Update VLSC'ye ulaştığında, 1511'e sunulan desteğin bitmesi için 60 gün beklenecek.



Değişikliklerin son güncellemeleri alan Current Branch'taki kullanıcıları etkilemesi beklenmiyor. Microsoft'a göre değişiklikler, sadece Current Branch for Business (CBB) kullanıcılarını etkileyecek.