İlk Ukraynalı Kafile, Dalaman'da Çiçeklerle Karşılandı

UKRAYNA'dan Muğla'nın Dalaman İlçesi'ne gelen 167 turistten oluşan sezonun ilk Ukraynalı kafilesi, çiçeklerle karşılandı.



Lemar Tour ve Ukraynalı partneri TPG ortaklığı ile Kiev'den gelen 167 kişilik sezonun ilk Ukraynalı kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni ve kokteyl hazırlandı. Uçak'tan inen Ukraynalı misafirler çiçeklerle karşılandı. Türkiye tatilini coğrafi ve doğal güzelliklerden dolayı seçtiklerini ifade eden Ukraynalı turistler, karşılama için teşekkür etti.



Sezona İsrail ve İngiltere'den gelen uçaklarla başladıklarını söyleyen YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, "Hafta sonu karşılama törenlerimiz devam edecek. Ukrayna ve Rusya'dan yelpazemizi çoğaltacağız. Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen uçaklar ile turist sayımızı arttırmayı planlıyoruz. bu sezon Ukrayna'dan gelen ilk kafileyi coşkuyla karşıladık. İsrail, İngiltere ve Avrupa uçuşlarıyla başladığımız yeni sezona Ukrayna ve Rusya uçuşlarıyla devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile bölge ve ülke turizmine küçük bir katkı dahi sağlayabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.



Yıl sonuna kadar Ukrayna'dan gelen yolcu sayısının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydeden Songur, Dalaman Havalimanı yeni terminal binasının çalışmalarının da devam ettiğini anlattı. Dalaman'ı ve bölgeyi yeni terminal binasına bir an önce kavuşturma çabalarının devam ettiğini belirten Orçun, "2018 yılı sezona yetişmesi planlanan terminalimizle çok daha görkemli, çok daha konforlu bir hizmet sunabileceğiz. Bu da bugün burada gördüğümüz yüzleri gülen misafirlerimize çok daha iyi bir havalimanı deneyimi sağlayacaktır" diye konuştu.



HAFTADA 9 UÇAK İLE 25 BİN TURİST



Lemar Tour Ege Bölge Müdürü Nihat Semih Mod ise haftada 9 uçak ile 25 bin turisti ülkeye getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ukrayna'nın seçkin acentelerinden 34 turizmciyi bölgeye getirdiklerini belirten Mod, "Mayıs sonu itibari ile haftada 9 uçağa çıkıyoruz. Kiev ana merkez olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden uçuşlarımız olacak. Bunun yanında bölgenin tanıtımı için gelecek VİP gruplarımız olacak" dedi.



Bölge Müdürü Mod, gelen turistlerin ağırlıklı olarak Marmaris ile Fethiye ve Sarıgerme'yi tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.



- Muğla