İlk Transatlantik Gemisi Kuşadası'nda
Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi.
Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi. Gemide bulunan 2 bin 739 turistten bazıları Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi'ni ziyaret etti bazıları da ilçede alışveriş yaptı
Kaynak: Dunya.com
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