Ilk Tebrik Aliyev'den
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, referandum sonucunun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, referandum sonucunun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, referandum un "evet"'in zaferiyle sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren tüm Türk halkını tebrik ettiği, anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını dilediği kaydedildi.
(İHA)