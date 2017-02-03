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İlk Şehir Hastanesi Mersin'de Açıldı
3 Şubat 2017 Cuma 11:02
Bakan Akdağ: Şehir hastaneleri entegre bir planlamayla kuruluyor.
Bakan
Akdağ
: Şehir hastaneleri entegre bir planlamayla kuruluyor.
Kaynak:
Dunya.com
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