İlk Müracaat Kaymakam Kılıç'tan

Çorlu Nüfus Müdürlüğü yeni nüfus cüzdanı müracaatlarına başladı. Çorlu'daki ilk müracaatı Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç yaptı.



Çorlu Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen ve hem çalışanlardan hem de vatandaşlardan bilgililer alan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, yeni kimlik kartıyla ilgili olarak Çorlu Nüfus Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan ilk isim oldu.



Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Yeni nüfus cüzdanı müracaatımızı Çorlu Nüfus Müdürlüğü'nden yaptık. Bu hizmet için Çorlu Nüfus Müdürlüğü'nde 1 odada 4 masa oluşturuldu. Vatandaşlardan geri verilmek üzere bir adet biometrik vesikalık resim, 16 TL değiştirme bedeli ve nüfus cüzdanı isteniyor. Yeni nüfus cüzdanı ise talep ettiğiniz adrese yaklaşık 1 hafta sonra gönderiliyor. Tüm Türkiye'de yeni kimliklerin dağıtımının 3 yıl sürmesi bekleniyor" dedi.



Çorlu Nüfus Müdürlüğü'nde yapılacak yeni kimlik kartı değişimleri için vatandaşların önceden randevu alması gerektiği ve her gün 150 kişiye randevu verileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ