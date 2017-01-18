İlk Milli Fırkateynin Yapımına Başlanıyor

Türkiye'nin ilk milli fırkateyninin yapımı, yarın düzenlenecek törenle başlayacak. İ sınıfı fırkateynin ilk kaynağı, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu tarafından yapılacak. 113 metrelik fırkateynin inşasının 3 yıl 10 ay içinde tamamlanması, geminin 2021'de hizmete girmesi hedefleniyor. "İstanbul" ismi verilen gemi İstanbul'dan Somali veya Yemen'e yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek, yerli mühimmatlarıyla dikkat çekecek.

"İstanbul" ismi verilen gemi uzun menzili, yerli mühimmatıyla dikkat çekecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, yüksek menzile, etkin silahlara, komuta kontrol ve savaş sistemlerine yönelik ihtiyacının milli imkanlarla karşılanmasına yönelik çalışmalar başlamış, bu kapsamda "ada sınıfı" korvetlerin devamı olarak "i sınıfı fırkateyn"in yapımı planlanmıştı.

TASARIMI 2 YILDA TAMAMLANDI

Milli gemi inşasında bir başlangıç olan ada sınıfı korvetlerin başarısı diğer ülkelerin de dikkatini çekti. Milli imkanlarla yapılan ada sınıfı 4 korvetin ardından 5. gemi olarak fırkateyn sınıfı gemi yapılacak. "İstanbul" adı verilen gemi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olma özelliğini taşıyacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, i sınıfı fırkateynin tasarımını, ada sınıfı korvet dizaynını esas alarak yaklaşık 2 yılda tamamladı.

SOMALİ'YE YAKIT İHMALİ YAPMADAN GİDECEK

İ sınıfı fırkateynlerin boyu ve menzili ada sınıfı korvetlerden daha uzun olacak. İ sınıfı fırkateynler İstanbul'dan Somali veya Yemen'e yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek. Gemiye Dikey Atım Sistemi (DAS) ile su üstü ve hava hedeflerine karşı "Evolved Sea Sparrow Missile" (ESSM) güdümlü mermi atma kabiliyeti kazandırılan fırkateynlerin, ESSM güdümlü mermi entegrasyonuyla hava hedeflerine karşı kullanılabilecek güdümlü mermi sayısı 21'den 64'e, menzili ise 5 kilometreden 18,5 kilometreye çıkartılacak.

GÜDÜMLÜ MERMİLERİ TAKİP EDECEK

İ sınıfı fırkateynlere kızıl ötesi arama ve takip sistemi olarak ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen, adını ünlü Türk denizcisi Piri Reis'ten alan "Piri" entegre edilecek. Böylelikle çok alçak irtifadan yaklaşan ve radar tarafından görülemeyen güdümlü mermilere karşı tespit imkanı sağlanacak.

Ayrıca, ilk defa milli imkanlarla bir Elektronik Taaruz Sistemi geliştirilecek. Gemiye entegre edilerek elektronik harp kabiliyetlerine ilave edilecek sistemle düşman unsurların sahip olduğu silah elektronik sistemlere karşı aldatma ve karıştırma imkanı, milli olarak kazanılacak.

YÜKSEK ATEŞ GÜCÜ

Kullanılan 76 milimetrelik Compact baş topun geliştirilmesiyle atım adedi dakikada 80'den 120'ye çıkarılacak. Top kontrolleri analog sistemden dijital kontrollü hale dönüştürülecek. 12,7 milimetre makineli tüfek monteli STAMP sisteminden 25 milimetre top entegreli STOP sistemine geçilerek silah menzili ve tahrip gücü artırılacak. Bu sayede asimetrik tehditlere ve radar kesit alanı küçük su üstü hedeflerine karşı daha etkin savunma ve taarruz yapılabilecek.

MİLLİ MERMİ ATMACA KULLANILACAK

Su üstü hedeflerine karşı güdümlü mermi sayısı ada sınıfı korvetlerde 8 iken i sınıfı fırkateynlerde bu sayı 16'ya yükseltilecek. Ada sınıfı korvetlerdeki Harpoon güdümlü mermi sisteminin milli Atmaca güdümlü mermisiyle değiştirilmesi planlanıyor. Halihazırda Roketsan tarafından geliştirme çalışmaları devam eden Atmaca'nın, 222 kilometreye kadar menziliyle yerli savunma sanayinin önemli bir başarısı olması planlanıyor.