İlk Maç Halkbank'ın

İlk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası’nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

İlk Maç Halkbank'ın

İlk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş

Halkbank ANKARA: Seda, Ana, Hande Naz, Tutku Burcu, Salas, Iuliia, Derya (L),

Beşiktaş: Çağla, Tuğba, Zehra, Lise Van, Helena, Yasemin, Merve(L), Bihter, Dilara, Gizem, Hümay

Setler: 25-23, 25-20, 25-19

Süre: 1.22 (28, 27, 27) 2016-2017 - İSTANBUL

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