Ilk Kez Uçağa Bindiler

Singapur Havayolları ve SosyalBen Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 çocuk, ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı. Singapur Havayolları, Türkiye'deki 30'ncu yılını anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle SosyalBen Vakfı'yla bir proje yapan Singapur Havayolları, belirlenen ihtiyaç sahibi 30 çocuğa gerçek yolculuk hissi yaşattı. Vakıf tarafından belirlenen çocuklar, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne geldi. Singapur Havayolları'nın kontuarına gelerek check-in yaptıran çocuklar daha sonra pasaport kontrolünün ardından uçağa bindiler. Çocukları uçağın kapısında, havayolu şirketi kabin görevlileri tarafından karşıladı. İlk kez uçağa binen ihtiyaç sahibi çocuklara kabin görevlileri yemek ikramında bulundu.



SOSYAL BENLİKLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ



Havalimanında bir açıklama yapan SosyalBen Vakfı Gönüllüsü Melis Yıldırım, 'Özellikle daha önce havaalanı görmemiş ve uçak tecrübesi yaşamamış çocuklarımızın buraya gelerek bunu tecrübe etmesi için ayarlanmış bir etkinlik söz konusu. 23 Nisan için bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. SosyalBen Vakfı olarak özelikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla ve onların sosyal benliklerini geliştirmeleriyle ilgileniyoruz. Bir AR-GE ekibimiz var ve bu çocuklara da bu şekilde ulaştık diye konuştu.



BİZLER DE ÇOK HEYECANLIYIZ



Singapur Havayolları olarak bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Dijital Satış ve Pazarlama Yetkilisi Natali Damar ise 'Biz de Singapur Havayolları ailesi olarak SosyalBen Vakfıyla çalışmaktan çok mutluyuz. Bugün de çocuklarımıza bu tecrübeyi kazandırmış olmaktan mutluluk duyacağız. İlk kez havalimanı ve uçak gören çocuklarımızı gerçek yolcuymuş gibi A'dan Z'ye kadar bütün noktalarda her şeyi yaptırıyoruz. Şimdi de uçağa giderek onlara yemek servisimizi yapacağız. Kokpiti ve bir uçağın nasıl kalktığını görecekler. Bizler de şuanda heyecanlıyız dedi.



BİZİM İÇİN AYRI GURUR OLDU



İlk kez uçağa binmenin büyük heyecanı içerisinde olduğunu belirten Berra Daldabanoğlu, 'Buraya 23 Nisan'ı kutlamak için geldik. Burada mutluyuz güzel bir ortam var. 23 Nisan Türkiye'de olduğu için de çok sevinçliyiz. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Uçağa daha önce binmemiştim. Bu benim ilk deneyimim oluyor ve eğlenceliö dedi. Çocuklardan İsmail Pil ise, '23 Nisan için buradayız. Buradaki ablalar bize yardım ediyor. İlk defa uçağa biniyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum şeklinde konuştu.