İlk Kez Oy Kullanan Zehra Çilingiroğlu, Oy Zarfını Alıp Dışarı Çıkıyordu

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, ilk kez oy kullandı. Zehra Çilingiroğlu, oyunu sandığa atmayı unutarak elindeki zarfla dışarı çıkmak isteyince görevliler tarafından uyarıldı.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLK KEZ OY KULLANDI

19 yaşına giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ilk kez oy kullandı. Sarıyer Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tek başına oy vermeye gelen Zehra Çilingiroğlu, ilk kez kullanacağı oyun heyecanını yaşadı.

ZARFI SANDIĞA ATMAK YERİNE ALIP GİDİYORDU

Oy pusulası ve zarfı seçim yetkililerinden alan Zehra Çilingiroğlu bir süre oy verme kabinini göremeyince yetkililerin yardımına başvurdu. Oyunu kullandıktan sonra kabinden çıkan Zehra, ilk kez oy kullanmanın heyecanıyla zarfı sandığa atmadan salondan çıkmaya çalıştı. Görevliler ," Sandık burda" diye uyarınca Zehra Çilingiroğlu geri dönerek, 1035 numaralı sandığa oyunu kullandığı zarfı attı.



