İlk Kez Denizi Yakından Gördüler

DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları, ilk kez denizle buluşturdu.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, denizlerle çevrili, içinden deniz geçen İstanbul'da 200 binin üzerinde denizi hiç yakından görmemiş çocuğun yaşadığı tahmin ediliyor.



DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, "Görmediğim şeyi bilemem, bilmediğim şeyi sevemem, sevmediğim şeyi de koruyamam" anlayışından hareketle, bu yıl da denizi görmemiş İstanbul çocuklarını denizle tanıştırdı.



Bu etkinlikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan yaklaşık 300 çocuk, İDO deniz otobüsü ile İstanbul Boğazı'nı tanıma ve deniz sevgisini tatma fırsatı buldu.



Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de yaşayan ve bu ilçelerde okullara giden ilköğretim öğrencilerini, her sene olduğu gibi bu yıl da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü belirledi.



Bu yıl 9. kez düzenlenen TURMEPA çocuk şenliğinin teması "İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'ni tanıyalım ve koruyalım" oldu. Bu sene İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, İDO deniz otobüsü ile boğaz turu yaparak denizle daha yakından temas kurmanın, denizle iç içe olmanın keyfini çıkardı.



Etkinlik kapsamında 70 TURMEPA gönüllüsü, projenin bir parçası olarak çocuklara çevrelerine ve geleceklerine sahip çıkmanın önemini anlattı, atıkların denizlere ve çevreye verdiği zararları oyunlar eşliğinde aktardı, rehberlik etti.



Düzenlenen eğitimlerde çocuklar, İstanbul Boğazı'nın tarihi ve önemi konusunda bilgilendirildi, abi ve ablarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak bilgilerini pekiştirdi.



DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk etkinliğin bu yıl 9'uncusunun gerçekleştirildiğini ve bugüne kadar toplam 12 bine yakın çocuğu denizle buluşturduklarını belirtti.



İstanbul'da on binlerce çocuğun daha denizle tanışmayı beklediğini aktaran Öztürk, düzenledikleri etkinliklerle çocukların çevresine ve dolayısıyla geleceğine sahip çıkmayı öğrendiğini ifade etti.



İDO Kurumsal İletişim Müdürü Hande Ergünlü çocukların küçük yaşta denizle tanışıp, denizi sahiplenmesini sağlama yönünde bu projenin parçası olmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan bu bayramı, çocukların doğayla iç içe bir gün geçirerek kutlamaları yanında, ufuklarını genişletmeyi de amaçladıklarını aktaran Ergünlü, amaçlarına yönelik verimli işbirlikleri ve sosyal çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.