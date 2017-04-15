İlk Kez Balistik Füzelerini Gösterdi
Kuzey Kore, kurucu lideri Kim İl-Sung'un doğumunun kutlandığı 15 Nisan 'Güneşin Günü' törenlerinde ilk defa balistik füzelerini meydana çıkardı.
Kuzey Kore, kurucu lideri Kim İl-Sung'un doğumunun kutlandığı 15 Nisan 'Güneşin Günü' törenlerinde ilk defa balistik füzelerini meydana çıkardı.
Kaynak: Dunya.com
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