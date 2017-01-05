İlk Jumping Fitness Masterclass

6 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştireceğimiz MasterClass etkinliğimiz ile yeni yıla merhaba diyoruz.Almanya'dan konuğumuz olan Master Trainer'ımız, 88 trambolin ile katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatacaktır.



Etkinliğimiz GD Academia İçerenköy spor salonunda, saat 19: 30 da başlayacaktır.



1,5 saat boyunca eğlenerek spor yapmanın tadına varacağız.



Sporu eğlenceyle birleştireceğimiz bu etkinliğimizde sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz. Sınırlı sayıda kontenjanımız bulunmaktadır, bu fırsatı kaçırmayın!



Etkinlik katılım ücreti 50 TL'dir.



Bütün gelirler Kansersiz Yasam Derneğinin Şişli Etfal Hastanesi Onkoloji bölümünün yenilenmesi projesine bağışlanacaktır.



Kayıt ve bilgi için:



0 538 622 4466



Whatsapp: 0 538 622 44 66



Facebook: jumpingfitnessturkiye



Instagram: jumpingfitnessturkey