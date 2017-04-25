İlk İki Ayda 1 Milyar Dolar Doğrudan Yatırım Girişi Gerçekleşti

2017 yılı şubat ayında 457 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşirken Ocak-Şubat döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi ise 1 milyar 59 milyon ABD dolarına ulaştı.