İlk İki Ayda 1 Milyar Dolar Doğrudan Yatırım Girişi Gerçekleşti
2017 yılı şubat ayında 457 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşirken Ocak-Şubat döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi ise 1 milyar 59 milyon ABD dolarına ulaştı.
2017 yılı şubat ayında 457 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşirken Ocak-Şubat döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi ise 1 milyar 59 milyon ABD dolarına ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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