HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İlk Çeyrekte Enflasyon Beklentisi Yukarı Yönlü
BİST
86.848 %0,00
DOLAR
3,7722 %-0,00
EURO
4,0630 %-0,26
PARİTE
1,0767 %-0,02
ALTIN
146,28 %-0,50
FAİZ
11,18 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Mersin'de İlk Şehir Hastanesi
Euro Bölgesi Hizmet Pmı Olumlu Geldi
İlk Çeyrekte Enflasyon Beklentisi Yukarı Yönlü
3 Şubat 2017 Cuma 13:07
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, ocak ayı enflasyonunu değerlendirdi.
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, ocak ayı enflasyonunu değerlendirdi.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9226570] Dunya.com
Enflasyon
4
36
6
ÖTV sıfırlandı! Peki fiyatlar ne kadar düşecek
Banka, öğrencinin kefil olduğu kişiye 1,5 milyon TL kredi verdi
Efsanevi pilot anısına üretildi! Türkiye'de sadece bir tane var
CEO başvuru yaptı, Aras Kargo'ya kayyum atandı!
KOSGEB'den 230 bin girişimciye daha kredi verilecek
Memura en az bin lira ikramiye! Başvurular bugün başladı
Komşu kızına tecavüz! Korkunç gerçek, evlenince ortaya çıktı