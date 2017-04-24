İlk Çeyrekte En Çok Beyaz Renk, Manuel Vites Tercih Edildi
Sahibinden.com verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde en çok beyaz renkli, 2012 model, manuel vitesli, yakıt tipi benzin ve LPG olan sedan kasalı otomobiller tercih edildi.
Sahibinden.com verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde en çok beyaz renkli, 2012 model, manuel vitesli, yakıt tipi benzin ve LPG olan sedan kasalı otomobiller tercih edildi
Kaynak: Dunya.com
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