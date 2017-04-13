İlk Çeyrekte 563 Elektrikli ve Hibrit Araç Satıldı
Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi.
Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
-
Banvit'in satışında beklenmeyen gelişme!
-
Sığınmacı olarak ayak bastığı Türkiye'de restoran zinciri kurdu
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Türk firması Formula pistlerine damga vurdu!
-
Uyurken 'acıyor' diye attığı çığlık, korkunç gerçeği ortaya çıkardı