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İlk Çeyrekte 563 Elektrikli ve Hibrit Araç Satıldı
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İlk Çeyrekte 563 Elektrikli ve Hibrit Araç Satıldı

Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi.

İlk Çeyrekte 563 Elektrikli ve Hibrit Araç Satıldı

Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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