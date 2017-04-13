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İlk Çeyrekte 563 Elektrikli ve Hibrit Araç Satıldı
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İlk Çeyrekte 563 Elektrikli ve Hibrit Araç Satıldı

Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde 563 elektrikli ve hibrit araç satıldı.

İlk Çeyrekte 563 Elektrikli ve Hibrit Araç Satıldı

Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde 563 elektrikli ve hibrit araç satıldı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu'ndan (TEHAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi.

TEHAD kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki otomobil kullanıcısının hibrit modellere biraz daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirtti.

Özellikle hibrit otomobillere getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin, otomobil kullanıcısı için cazip göründüğünü ifade eden Bayram, "C ve D segmenti hibrit modellerin, muadil benzinli ve dizel rakip modellerine kıyasla, hatırı sayılır bir satışa ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Yaklaşık yüzde 15-20'lik ÖTV fiyat farkı, ilk alım fiyatlamasında neredeyse ikinci el B segmenti bir aracın fiyatına denk gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Özel Tüketim Vergisi, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Benzin, Ötv