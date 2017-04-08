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İlk Çeyrek Muhasebesi
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İlk Çeyrek Muhasebesi

Orkun Gödek yazdı.

İlk Çeyrek Muhasebesi

Orkun Gödek yazdı.. Merkez Bankası tarafından 31 Mart haftasına dair para ve menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Böylece yılın ilk çeyreğine dair muhasebe yapma şansını da elde etmiş olduk.

Kaynak: Dunya.com

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Merkez Bankası, 31 Mart