İlk Çeyrek Muhasebesi
Orkun Gödek yazdı.
Orkun Gödek yazdı.. Merkez Bankası tarafından 31 Mart haftasına dair para ve menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Böylece yılın ilk çeyreğine dair muhasebe yapma şansını da elde etmiş olduk.
Kaynak: Dunya.com
-
2. elde yeni dönem başlıyor! Her isteyen satamayacak
-
Yazıcıdan ayakkabı üreten dev firma inanılmazı başardı
-
Para bulunmayan ülkede düğün takılarını kredi kartıyla ödeme dönemi
-
KOBİ'lere müjde! Nefes kredisi masrafları düşürüldü
-
Hükümetten dolarla ilgili kritik açıklama!
-
Yabancıya, gurbetçiye KDV'siz konut geliyor
-
Suriye'yi vuran Trump Türkiye'nin yoluna taş koydu