İlk Çamaşır ve Bulaşık Makinesi Fabrikası" Yeniden Yapılacak

HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Bursa'da "Termal Bölge Projesi" kapsamında yıkımına başlananTürkiye'nin ilk çamaşır ve bulaşık makinesinin üretildiği fabrika binası, aynı yerde aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.



Bursa'da 1950'li yıllarda Soğanlı Mahallesi Tabakhaneler Bölgesi'nde ilk yerli çamaşır ve bulaşık makinesinin üretildiği tarihi Tolon Fabrikası, Termal Bölge Projesi çerçevesinde belediye ekiplerince yıkılıyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tolon Fabrikası'nın yaklaşık 60 yıllık geçmişi bulunduğunu söyledi.



Sıcak su bölgesinde gerçekleştirilen Termal Bölge Projesi hazırlıkları sırasında Tolon Fabrikası'nın da gündemlerine geldiğini belirten Altepe, "Bu fabrikayı kamulaştırma çerçevesinde anlaşarak sahiplerinden satın aldık. Bölgede şu an termal projeler gerçekleştiriliyor." dedi.



Altepe, söz konusu fabrika binasının kullanılacak durumda olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bunun ne temeli sağlam ne de zeminine göre yapılmış. Alınan tüm örneklerde duvarları da temeli de binası da artık ömrünü yitirmiş, ayakta duramayacak haldeydi. Bina kullanılacak halde değildi, güçlendirme yapılması da uygun karşılanmadı. Sonunda Anıtlar Kurulu yani Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından bu karar çıkarıldı. Bu karar doğrultusunda bu bina yıkılacak ve aynı orijinal ölçülerinde, orijinal kimliğinde tekrar o bölgede, aynı yerinde yapılmış ve kullanılmış olacak."



"Eserlerin hepsi kendi kimliğine uygun şekilde yapılıyor"



Bursa'da ayakta duramayan eserlerin yıkılıp tekrar yenilerinin yapıldığına dikkati çeken Altepe, şöyle devam etti:



"Biz zaten bunu tüm diğer eserlerimizde de yapıyoruz. Hisar semtindeki Orhangazi Türbesi'nin önündeki Sümbüllü Bahçe Konağı da tamamen harabeydi, yıkılmak üzereydi, yıkıldı. Hatta altından tarihi daha önceki dönem hamamlar da çıktı. Onlar da yapıldı. Üzerine konak tamamen orijinal olarak yapıldı. Beyazıtpaşa Medrese'de sadece temeller vardı, üzerindeki binalar yıkıldı. O da orijinal kimliğine göre yapıldı. Buna benzer çok sayıda eserin hepsi kendi kimliğine uygun şekilde yapılıyor. Tolon Fabrikası da böyle olacak. Binanın tescili kaldırılmadı. Bina, tarihi bina. Tekrar yerinde yapılarak mevcut projenin içinde işlevlendirilerek kullanılacak."



Altepe, söz konusu fabrika binasının bulunduğu bölgeye turizm tesisi yapılacağını vurgulayarak, "Fabrika binası da ona göre konumlandırılacak. Mesela bir otel olduğu zaman otelin müştemilatı, salonu, yemekhanesi, restoranı gibi bu tür şeylerle kullanılmış olacak. Hem tarih yaşatılmış oluyor hem de günün şartlarına göre kullanılmış oluyor." ifadelerini kullandı.