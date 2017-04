"İlk Atlas' Albümünün Fikir Babası Fazıl Say!"

"Sevdiğimiz şairlerin şiirlerini şarkılaştırdık"

Avusturya'da müzik eğitimi alırken tanışan ve beraber müzik yapmaya karar veren opera sanatçısı Senem Demircioğlu ve piyanist İklim Tamkan, bir araya gelişlerini ve ilk albümlerinin çıkış hikayesini dinleyicilerle paylaştı.

İkili, müzik ve şiiri buluşturdukları yeni albümleri "İlk Atlas"la ilgili "Bu işi yapmaya klasik müzikle başladık. Sonra birbirimizi tanıdıkça ikimizin de ortak edebiyat zevklerinden yola çıkarak 'Neden şiirleri şarkılaştırmıyoruz?' dedik. O dönemde Fazıl Say'dan taslak halindeki 'İlk Şarkılar' albümünün notalarını rica ettik ve çalışmaya başladık. Sonra üstüne kendi parçalarımızı kattık. Proje gelişe gelişe şu anda dinlediğimiz 'İlk Atlas' haline geldi" dedi.

"Düşünülenin aksine 'İlk Atlas' klasik bir albüm değil, alternatif bir albüm oldu"

Piyanist Tamkan, "İnsanlar, 'Bir mezzosopranoyla piyanist bir araya gelirse ve işin içinde Fazıl Say da olursa albüm sadece klasik müzikseverlere hitap edermiş' gibi düşünüyor. Ama aslında çok alternatif bir albüm oldu. Tüm duruşumuzla muhafazakar olmamaya gayret ettik" dedi.



"Tamkan: Fazıl Say hayranları albümü dinleyince 'Bu nasıl olmuş?' diyecek"

Albümde Fazıl Say'ın 'İlk Şarkılar' ve 'Yeni Şarkılar' albümünden iki bestesinin olduğunu belirten ikili, "Bu besteleri tamamen bize özgün olduğunu düşündüğümüz, bambaşka bir atmosferle kaydettik. Fazıl Say'ın hayranları da bu şarkıları dinlediğinde 'Hakikaten bu nasıl olmuş?' diyecekler" sözleriyle merak uyandırdı.

"Aslında albümün fikir babası Fazıl Say!"

İkili, "İlk Atlas" albümünün prodükörlüğünü de üstlenen Fazıl Say'la yollarının nasıl kesiştiğini anlattı. Opera sanatçısı Demircioğlu, "Ben Fazıl Say'ın birçok projesinde yer aldım. İklim ise Fazıl Say'ı 18 yaşından beri Viyana'dan tanıyor. Zaten halihazırda bir tanışıklığımız ve çok keyifli bir dostluk ilişkimiz vardı" dedi. Piyanist Tamkan da "Bir gün bir canlı yayında Fazıl Say'ın şarkılaştırdığı 'Bu Kekre Dünyada' isimli parçayı çaldık. O kadar farklı yaptık ki Fazıl Say onu dinlediğinde çok beğendi ve şarkının muhakkak kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Say ayrıca, parçayı kaydederken kendi şarkılarımızı da ekleyerek bir albüm oluşturmamızı söyledi. Böylece albümün fikir babası Fazıl Say oldu" dedi.

"Konservatuar eğitimine 11 yaşında başladık"

İkili, alışılmışın dışına çıkarak klasik müzik yerine alternatif bir projeye yönelmelerinin sebebini "Klasik müziği ömrümüz boyunca yaptık. Konservatuar eğitimine 11 yaşında başladık. Hep uzun tuvaletler, siyah kıyafetler, sessiz sessiz herkesin çok ciddi dinlediği konser salonlarındaydık. Klasik müzik tabii ki dinliyoruz. Ama zevk aldığımız müzikler de başka başka. Çünkü her şeyi dinliyoruz, her şeyden besleniyoruz. Zevk aldığımız müziği yapmak istedik. O yüzden keyif aldığımız bir albüm oldu" sözleriyle açıkladı.

4 Mayıs'ta İF Ataşehir'de müzikseverlerle buluşacak olan ikili, ayrıca turne kapsamında Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir Ankara ve Balıkesir'de de performans sergileyeceklerini söyledi.