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İlk 11'ler Belli Oldu
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İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Lig'de haftanın son maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Lig'de haftanın son maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Igor Tudor; Sneijder ve Podolski ikilisine görev vermedi.

Kaynak: Dunya.com

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