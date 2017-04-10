İlk 11'ler Belli Oldu
Süper Lig'de haftanın son maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de haftanın son maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Igor Tudor; Sneijder ve Podolski ikilisine görev vermedi.
Kaynak: Dunya.com
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