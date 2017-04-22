Ilıpınar'ın Özel Öğrencilerinden Kermes

İzmir'in Foça ilçesindeki, zihinsel engellilere yönelik eğitim veren Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Merkezi, okul ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için ürettikleri ürünleri düzenlenen kermeste sattı.



Zihinsel engellilere yönelik eğitim veren Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Merkezi, öğrencileri okul ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için kermes düzenledi. Ürettikleri tabloları, bibloları, hediyelik eşyaları ve takılar Foça Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kermeste görücüye çıkartan okul yönetimi, ürünlerin büyük çoğunluğunu da satarak gelir elde etti.



Kermes açılışına ise Foça Kaymakamı Ali Çetin'in eşi Sibel Çetin, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Uygulama Merkezi Müdürü Mürsel Varan, aileler ve Foçalı vatandaşlar katıldı. - İZMİR