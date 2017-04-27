İlimtepe Kültür Merkezi'nde Çalışmalar Sürüyor

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe'de yapımına başlanan Kültür Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.



Körfez Belediyesi, vizyon projelerinden olan İlimtepe Kültür Merkezi'nin inşaatına geçtiğimiz ay düzenlenen temel atma töreniyle başlamıştı. 1 yıl içinde tamamlanması planlanan kültür merkezi, eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına cevap verecek olan merkez tam donanımlı olarak hizmet verecek. Merkez içerisinde bin kişilik düğün salonu, ofisler, muhtarlık binası ve kurs merkezleri yer alıyor. Tarihi han ve medrese mimarisinden esinlenilerek oluşturulmuş iç avlusu ve iç avluya bakan balkonlarıyla İlimtepe Kültür Merkezi, 8 bin metrekare alanda geleneksel ve modern mimari senteziyle bölgede yaşamın yeni merkezi olacak. - KOCAELİ