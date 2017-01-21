İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi Genel Kurulu

İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesinde yapılan genel kurulda başkanlığa Abdullah Bülbül seçildi.



İsmet Kaan Konukevinde düzenlenen 15'inci Genel Kurul toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.





Divan Kurulu Başkanlığını Abdülhamit İriş'in yaptığı toplantıda faaliyet ve denetim kurulu raporları okunup onaylandı.





Toplantıda bir konuşma yapan mevcut başkan Ataman Alkan, kendi dönemi içerisinde önemli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, üyelere teşekkür etti.



Raporların okunması ve konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçim sonucunda başkanlığa Abdullah Bülbül seçildi.





Kendisine destek veren üyelere teşekkür eden Bülbül, derneğin amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.