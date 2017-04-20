İliklerden: "İstanbul ve Ankara Sevdasından Vazgeçin"

Van'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine giden Saniya Oktuay (62), yapılan ameliyatla karaciğerinden kitle alındı.



Annesinin yıllardır karın ağrısı çektiğini anlatan Saniya Oktuay'ın kızı Canan Oktuay, "Yıllardır annem bu hastalıkla mücadele ediyordu. Çok ağrıları oluyordu. Geçtiğimiz hafta burada ameliyatı yapıldı. Durumu çok iyi, hocalarımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. İskan Çallı ise, 62 yaşındaki hastanın kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayeti ile geldiğini belirterek, "Bizler burada yaptığımız görüntülemelerde, karaciğerinde bir kitle olduğu tespit ettik. Hastanemizde daha önce böyle bir kitleye yaklaşımız olmamıştı. Bu bölgede sık rastlanan endemik bir hastalık olan karaciğerde kitle oluşması ile ilgili vakaları daha önce başka merkezlere sevk ediyorduk. Ancak hastamız maddi imansızlılardan dolayı başka merkeze gitmek istemeyince, bizler de ilk defa bu vakayı burada yaptık. Karaciğer, insan vücudunun en kanlı organlarından bir tanesi olduğu için ameliyatları ciddi bir deneyim ve güçlü bir kadro gerektiriyor. Hastamız bu büyük cesareti gösterdikten sonra bizler ekip olarak bu müdahaleyi burada yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.



"Karaciğerinde yaklaşık 15 cm'lik kitle çıktı"



Yapılan ameliyatın ekip işi olduğunun altını çizen Op. Dr. İskan Çallı, "Hastamızın karaciğerinde yaklaşık 14-15 santimetrelik bir kitle vardı. Burada yaptığımız ameliyat büyük bir ekip işidir. Hastamız birinci günde yoğum bakımdan alındı. Bu hastanede her türlü kanser vakası ve tümör vakası yapılıyordu. Ancak karaciğer bizim için biraz bakir bir alandı. Onkoloğumuzun da deneyimlerinden faydalanarak bunu başardık" diye konuştu.



"Türkiye'de bulunan 14 cerrahi onkologdan biri Van'da"



Cerrahi onkoloji olarak Türkiye'de 14 kişinin mezun olduğunu ve kendisin Van'a geldiğini anlatan Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. İsmail Zihni, burada çalışmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Hastanemizde bu şartlarda bu ameliyatı yapabileceğimize karar verdik ve ekimizle bu ameliyatı yaptık. Bizler bununla birlikte şunu da kanıtlamış olduk; bu ameliyatı burada yaptığımıza göre diğer kanser ameliyatlarının hepsini başarabiliriz. Hastalarımızın bundan sonra kanser ameliyatları için batı illerine gitmelerine gerek yoktur. Sadece halkımızdan bizlere güvenlerini ve hastanelerimize gelmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.



Söz konusu hastalığın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan bölgelerde endemik olarak görüldüğünü anlatan Hastane Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden de, bölgede bu hastalığın en fazla Van ve Erzurum illerinde görüldüğünü belirterek, bu hastalığın yönetimi ve tedavisinin oldukça zor olduğunu söyledi.



"Artık İstanbul ve Ankara sevdasından vazgeçin"



Türkiye'nin yatak kapasitesi olarak en büyük hastanelerinden biri olan Van Eğitim Araştırma Hastanesinde bu ameliyatların yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Dr. Ümit Haluk İliklerden, şunları söyledi:



"Bu hastamızda da yapılan ameliyat neticesinde karaciğerin sol kısmı usullere uygun olarak çıkarılmış ve hastamızın bugün itibarıyla taburcu edilmesi planlanmaktadır. Ne olursunuz artık İstanbul ve Ankara sevdasından vazgeçin. Op. Dr. İskan Çallı hocamız, Van'da karaciğer nakil sertifikası olan nadir genel cerrahi uzmanlarımızdandır. Yine İsmail Zihni Bey Türkiye'de 14 cerrahi onkologtan bir tanesi olarak Bakanlığımızın buraya görevlendirildiği bir hekimimizdir. Radyasyon Onkolojisi Kliniğimiz, Nükleer Tıp Kliğimiz, anestezi bölümümüz, radyoloji bölümüz, palyatif servisimizle Van'da sağlık hizmeti vermekteyiz."



Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Saniya Oktuay da, emeği geçen herkese teşekkür etti. - VAN