Ilıcalı, Dadaşlara TBMM'den Teşekkür Etti

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TBMM'de yaptığı konuşmada halk oylamasında Erzurum'u birinci yapan dadaşlara teşekkür ederek, ana muhalefet partisine 2026 Kış Olimpiyatlarıyla ilgili müjde verdi.



Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, halk oylamasında Erzurum'u büyükşehirler arasında birinci yapan dadaşlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden teşekkür etti. Tedavisinin ardından görevine başlayan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak sözlerine başlayan Ilıcalı "Öncelikle sizi sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Erzurum'u büyükşehirler arasında 1'inci, tüm iller arasında 5'inci yapan Erzurumlu dadaşlara ve Milliyetçi Hareket Partisine verdikleri destek için teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmasında Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatlarına adaylığını birkez daha dile getiren Ilıcalı "Buradan başta ana muhalefet partisine bir müjde vermek istiyorum. 2026 Kış Olimpiyatları için yaptığım konuşmada büyük destek verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum mitinginde bunu dünyaya duyurdu. Bu şekilde inşallah 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz." diye belirtti.



Ulusal basında büyük yer bulan, Ilıcalı'nın bu çağrısına, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan da büyük destek gelmişti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Erzurum'da, Erzurum, Erzincan ve Sarıkamış'ın 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olmasının bölgeye büyük kazanımları olacağını belirtmişti. Ilıcalı, Kurtulmuş'a da teşekkür ederek "Hükümet adına ilk desteği veren Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey aramızda kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah Erzincan ve Kars'la beraber önemli bir olimpiyata ev sahipliği yapacağız. Bu güzel desteğiniz her konuda devam etmesini diliyor, saygılar sunuyorum." şeklinde konuştu.



Milletvekili Ilıcalı'nın konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'te Ilıcalı'ya desteklerini dile getirerek "Bizde Kış olimpiyatlarının Erzurum'da olmasına ve Erzurum Milletvekilimizin Kış olimpiyatları konusundaki çabalarına destek veriyoruz." dedi. - ERZURUM