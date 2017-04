Ilıcalı; "2026 Kış Oyunlarına Adaylık, Dev Projeleri Hızlandıracak"

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı katıldığı televizyon programında 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçlarını değerlendirerek 2026 Kış Olimpiyatlarına Erzurum'un Erzincan ve Kars ile birlikte aday olmasının bölgeye sağlayacağı kazanımları anlattı.



Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum'un 30 Büyükşehir arasnda yüzde 74,5 'Evet' oy oranıyla birinci olduğu referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 16 Nisan'da sandıktan güven, istikrar ve huzurun çıktığına dikkat çeken Ilıcalı "Ülkemizin önü Allah'ın izniyle çok açık, dosta düşmana karşı çok güçlü olduk." dedi.



"Vatandaşlarımız Yeni Sistemi Kabul Etti"



16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasıyla birlikte vatandaşın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kabul ettiğini belirten Milletvekili Ilıcalı "Öncelikle bize destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler muhalefetin tüm engellemelerine rağmen MHP'nin de desteği ile anayasa değişikliğini halkımızın önüne getirdik. Geçen hafta yapılan halk oylamasıylada vatandaşlarımız verdiği oylarla yeni sistemi kabul etti. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz."diye konuştu.



"Uyumlu ve Yoğun Bir Çalışma Birincilik Getirdi"



Erzurum'u 30 Büyükşehir içerisinde birinci yapan hemşehrilerine teşekkür ederek süreç boyunca Erzurum'da yapılan çalışmalara dikkat çeken Ilıcalı "Biz Erzurum'da muazzam bir referandum çalışması yaptık. Başta Sağlık Bakanımız Recep Akdağ, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız il ve ilçe teşkilatlarımız uyumlu bir çalışma içerisinde oldular. Çalışmaların ilk haftasında Genel Merkezin görevlendirmesiyle Batı Fransa'da 5 şehirde konferans verdim. Seçim bölgem Erzurum'da da Fakülteler, Meslek Yüksekokullar, HDP'nin ağırlıklı olduğu güney ilçelerimizde sunumlar yaptım. Bir saatti bulan suumlarımızın ardından vatandaşlarımızın sistemle ilgili sorularını cevapladık. Hepimiz 15 Nisan saat 17.00' ye kadar çalışmalarımızı sürdürdük." şeklinde ifade etti. Halk oylamasında verilen 'Evet' oylarıyla Erzurum'un birinci olacağına inandıklarını dile getiren Ilıcalı "12 Nisan'da Cumhurbaşkanımız Erzurum'a teşrif ettiğinde 400 bin merkez nüfusuna sahip olan şehirde 100 bin kişilik coşkulu bir karşılama oldu. Bu tablo karşısında Erzurum'un bu dereceyi yapacağına inandık. Sonuç olarak hemşehrilerimiz bize güvendiler, buradaki sisteme güvendiler ve şehrimizi 30 Büyükşehir arasında yüzde 74,5 oy oranyla birinci yaptılar. Bu süreçte bize destek veren başta Milliyetçi Hareket Partisine'ne, Büyük Birlik Partisi ve birçok Sivil Toplum Kuruluşuna teşekkür ediyorum." şeklinde belirtti.



"Vatandaşımız Tereör Baskısıyla Değil Bizlere Güvenip Oy Verdi"



Erzurum'un Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Tekman ilçelerindeki referandum sonuçlarını 7 Haziran seçim sonuçlarıyla karşılaştıran Ilıcalı "Erzurum'da HDP'nin ağırlıklı olduğu 4 güney ilçemiz var. Bu ilçelerimizde 7 Haziran seçimleriyle bir karşılaştırma yapacak olursak 'Evet' oylarında büyük bir artış oldu. Çünkü buradaki vatandaşlarımız terör baskısında değil artık, teröre boyun eğmiyor. Hizmete güvendi, bizlere, anlattıklarımıza inanaınp güvendiler. Sonuç olarak özgür iradeleriiyle sandığa gidip oylarını kullandılar. Bu terör baskısı ortadan kalktıkça Güneydoğu ve Doğuda önemli artışlar olacaktır." dedi.



"Yeni Sistem ile Siyasi İstikrar Sandıkta Sağlanmış Olcak"



Türkiye'nin siyasi istikrarsızlıklar sonucu ekonomik krizlerle mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayan Ilıcalı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar yararlı olduğunu gördüğüm için 60 slaytlık bir sunum hazırlayarak bu sistemi vatandaşlarımıza anlattım. Sunumda hiç kimsenin itiraz edemeyeceği resmi rakamlar yer alıyordu. Yaşadığımız sıkıntılar, vesayetin etkisi, çift başlılık, siyasi istikırarasızlıklar buna bağlı ekonomik krizler vardı. 22 tane banka batmış 585 milyar lira ödemişiz. Her dönem Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında çatışmalar yaşanmış. Biz bu yeni sistemle birlikte siyasi istikararı daha sandıktayken sağlıyoruz. Cumhurbaşkanını seçtiğimiz an siyasi istikararı sağlanmış olacağız." ifadelerini kullandı.



"YSK Anayasal Bir Kuruluş Karara Saygı Duyulmalı"



Ana muhalefet partisi referandum sonuçlarının iptaline yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuş ve YSK'nın verdiği red kararının iptali için Danıştaya başvurmuştu. CHP'nin bu tutumunu eleştiren Ilıcalı "Ana muhalefetin tavrı hep aynı. Biz bunu daha öncesinde mecliste yaşadık. Komisyonda alakasız konularla süreci uzatmaya bizleri yıldırmaya çaılıştılar. Genel Kurulda kameralarla canlı yayın yapan, Meclis kürsüsüne kendini kelepçeleyen vekiller gördük. Meclis çalışmalarına mani olmak için, milletvekilimizin bacağının ısırdılar, Genel Başkan Yardımcımızın burnunun kırdılar. Ama bizler pes etmedik, MHP ile birlikte kararlı bir şekilde bu sitemi meclisten geçirdik ve halkımızda 16 Nisan'da kararını verdi. Bir buçuk milyon oy farkıyla milletimiz Evet dedi. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu yetkili bu kurula itirazlarınızı yaptınız. YSK anayasal bir kuruluş verilen karara saygı duymalısınız." diye konuştu.



"Yeni Anayasayı Milletin Vekilleri Hazırladı"



16 Nisanda sandıktan çıkan 'Evet' karıyla birlikte darbe anayasasından kurtulup sivil anayasaya geçildiğine dikkat çeken Ilıcalı "İlk defa bir anyasayı millet adına milletin vekilleri hazırladı. Biz bu sistemin ana çatısını kurduk, uyum yasalarıyla birlikte içeriğini oluşturacağız. Türkiye'nin önünün açıldığını yaşayacağımız yıllarla birlikte iyice anlayacağız. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Parlamenter Sisteme göre çok büyük avantajlar getiriyor. Yeni sistemle, yetkileriyle birlikte daha sorumlu bir Cumhurbaşkanı olacak, meclis çok daha aktif hale gelecek. Partiler çok farklı profilde vekiller getirecek, vatandaş daha seçici olacak. Milletevkili doğrudan doğruya yasayı teklifi hazırlayacak. Bugünki sistemde mecliste 550 milletvekili var. Şöyle bir örnekle açıklayayım; direksiyonda yürütme var, 550 vekil ise koltukta oturuyor. Yeni sistemde 600 milletvekilinin 600'üde direksiyon başında olacak. Pasif kalma gibi bir şansınız olmayacak, hangi milletvekili kaç yasa çıkardı bunlar dikkatlice takip edilecek."cümlelerinin altını çizdi.



"Siyasi İstikrar Dev Yatırımların Devamını Getirecek"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte 15 aylık hükümetlerin geride kaldığını söyleyen Ilıcalı, Türkiye'nin daha büyük projelere imza atacağına vurgu yaparak "Yeni sistemle birlikte seçimden sonra 5 yıl sisyasi istikrar sürecek. 7 Haziran seçimlerinden sonra bir koalisyon durumu oldu bununla beraber terör olaylarında artış yaşandı. Büyük projelerimizin kamulaştırma iptallleri geldi, projelerimiz duraklamaya girdi. 1 Kasım seçimleriyle birlikte ülkenin önü tekrar açıldı ve duraksayan projelerimiz hızlandı. İşte en son 18 Mart'ta dünyanın en uzun köprüsü olacak Çanakkale Köprüsü'nün temeleri atıldı. Geçen sene dev projelerimizin açılışlarını yaptık. Yatırımlar 2002'den bu zamana 6-7 kat arttı. Bu yatırımların artmasıyla birlikte Erzurum'a ve doğuya hıızlı tren geliyor." dedi.



"2026 Kış Olimpiyatlarına Adaylıkla Birlikte Dev Projeler Hız Kazanacak"



2026 Kış Olimpiyatlarına Erzurum'un Erzincan ve Kars ile birlikte aday olması konusunda hazırladığı rapora Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitinginde destek vermsinden dolayı duyduğu memnuniyeti şükranlarını sunarak dile getiren Ilıcalı "Sayın Cumhurbaşkanımız İstasyon Meydanı'ndan 2026 Kış Olimpiyatlarını dünyaya duyurarak 'Erzurum'a kış olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi Erzincan ve Kars'ı da yanımıza alarak 2026 kış olimpiyatlarına aday olsak fena mı olur? Doğunun incisi Erzurum'da bu olimpiyatlarla dünyaya mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmalara başlarlar. Milletvekillerimiz başladılar bunu süratle daha da yaygınlaştıracağız. Bakanımız tabi bu işin birinci derecede takipçisi olacak.' dedi. Şahsım ve bölgem adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu olimpiyatlara adaylık hem bölgeye bir hareketlilik getirecek, hem de olimpiyat kriterleri için gerekli olan hızlı tren projesini, Cazibe Merkezi Programları kapsamında 25 bin istihdam için hazırlanan projelerin hızlanmasını sağlayacak. Ulaştırma Bakanımız Erzurum'a geldiğinde hazırladığımız tramvay projesini hızlandırıldı. Erzurumumuz için milyar liralık projeleri onayladı. Bu gelişmeler anayasa oylamasından önceydi. Bu oylamayla birlikte o dev projelerin önünü açmış olduk. Çünkü bu projelerin uygulanması için istikrar lazım. Milletimiz 15 Temmuz'da darbeye karşı duruşunu şimdi de geleceğe yönelik yaptı ve çok önemli bir karar verdi. Ülkemizin önü Allah'ın izniyle çok açık, dosta düşmana karşı çok güçlü olduk. Yeni sistemle birlikte terör yok olacak. Bu dev projeler artarak devam edecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte her geçen gün bir önceki günden daha iyi olacak." diye konuştu. - ERZURUM